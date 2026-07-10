«Миннесота» продлила Банкира и Давида Шпачека на год. Чешский защитник сыграл на Олимпиаде в прошлом сезоне

23-летний Шпачек подписал двустороннее соглашение на один сезон (зарплата 850 тысяч долларов в НХЛ, 110 тысяч — в АХЛ).
В прошлом сезоне чех дебютировал в НХЛ, сыграв 2 матча. В АХЛ за «Айову» на его счету 36 (7+29) очков в 59 играх в регулярке.
Также в активе 153-го номера драфта-2022 5 матчей и 1 (0+1) балл за сборную Чехии на Олимпиаде-2026.
23-летний Банкир также подписал двустороннее соглашение на один сезон (зарплата 850 тысяч долларов в НХЛ, 110 тысяч — в АХЛ).
86-й номер драфта-2021 на профессиональном уровне пока играл только в АХЛ. На счету канадца 20 (10+10) очков в 66 играх за фарм «Уайлд» в прошлом сезоне.