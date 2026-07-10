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«Питтсбург» подписал контракт новичка с Галвасом. Чешский защитник был задрафтован в 20 лет, он стал серебряным призером МЧМ в прошлом сезоне

«Питтсбург» подписал 3-летний контракт новичка с защитником Томашем Галвасом.

Ранее клуб выбрал 20-летнего чеха (рост — 179 см, вес — 76 кг) под общим 54-м номером во 2-м раунде драфта НХЛ-2026.

Средняя годовая зарплата на уровне НХЛ составит 1,01 миллиона долларов (с учетом подписных бонусов в каждом из трех сезонов), в АХЛ — 88 тысяч.

В прошлом сезоне Галвас выступал за «Либерец» в чешской экстралиге и набрал 24 (8+16) очка в 32 играх при полезности «+16». В 7 играх в плей-офф добавил 1 (0+1) балл.

Также он стал серебряным призером МЧМ-2026 в составе сборной Чехии — 7 игр и 9 (3+6) баллов на турнире при полезности «+7». Галвас был включен в символическую сборную чемпионата.