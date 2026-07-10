«Торонто» уволил 11 человек, входивших в управленческий штаб клуба. Среди них — ассистенты генменеджера Меткалф и Хэйли Викенхайзер

По данным The Toronto Sun, руководство покинули 11 человек.
Среди них — ассистенты генерального менеджера Дэррил Меткалф и Хэйли Викенхайзер, директор по развитию игроков Даниэль Гойетт, директор по молодежному скаутингу Марк Лич и старший советник по работе с игроками Дэйв Моррисон.
Также были уволены несколько скаутов и сотрудников отдела исследований и разработок.
"В рамках текущей оценки состояния дел в организации мы приняли непростое решение — расстаться с некоторыми коллегами.
Эти решения никоим образом не затрагивают вопрос преданности этих людей общему делу.
Мы искренне благодарны им за все, что они внесли в эту организацию, и желаем им всего наилучшего в будущем", — сказал генеральный менеджер клуба Джон Чайка.
Отметим, что сразу после назначения Чайки в начале мая «Лифс» покинули ассистенты генменеджера Брэндон Придэм и Дерек Клэнси, а также специальный советник Шейн Доун.