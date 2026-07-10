Кожевников о Федотове: «Хоккей — не институт благородных девиц. Если тебя ломает призыв в армию, то к этому спорту ты не готов. В “Спартаке” желаю Ивану закуситься»

Так вот у «Спартака» в воротах не все идеально. К сожалению, ушел голкипер Георгиев. Пусть он в одиночку не вытянул нас в прошедшем сезоне, но в целом показал свой уровень вратаря НХЛ. И всем казалось, что проблема с первым голкипером в «Спартаке» наконец решена.