Кожевников о Федотове: «Хоккей — не институт благородных девиц. Если тебя ломает призыв в армию, то к этому спорту ты не готов. В “Спартаке” желаю Ивану закуситься»

— Что ждете от «Спартака» в предстоящем сезоне?
— Думаю, красно-белым не будет легче, чем в прошлом сезоне, в общем-то тяжелом для команды.
— Почему?
— Сегодня КХЛ — лига, в которой очень многое зависит от вратаря. Так всегда происходит, когда на льду не много мастеров и талантов.
Так вот у «Спартака» в воротах не все идеально. К сожалению, ушел голкипер Георгиев. Пусть он в одиночку не вытянул нас в прошедшем сезоне, но в целом показал свой уровень вратаря НХЛ. И всем казалось, что проблема с первым голкипером в «Спартаке» наконец решена.
На место Георгиева из Северной Америки приглашен Федотов, и эта замена, есть опасения, не в плюс «Спартаку».
— Поясните, пожалуйста.
— Если это тот Федотов, который четыре года назад выдал в ЦСКА и олимпийской сборной России суперсезон, то на спартаковской улице будет праздник.
Но, к сожалению, вряд ли это тот Федотов. Три года назад видел практически все матчи ЦСКА, тогда этот вратарь стал для наших красно-синих соседей слабым звеном. Потом были «Филадельфия» и ее фарм-клуб — с тем же результатом.
Хоккей — это не институт благородных девиц, это профессиональный и жесткий вид спорта, в котором выживает сильнейший. И если тебя ломает призыв в армию, то к этому спорту ты не готов.
— Что пожелаете новому вратарю «Спартака»?
— Трезво оценить свои силы, закуситься. Забыть последние три сезона и вспомнить замечательный олимпийский. Если это получится, то сезон родной команды будет интересным, — сказал Кожевников.