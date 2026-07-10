Альфредссон об уходе в «Торонто»: «Понимаю эмоции болельщиков “Оттавы”. В мечтах я бы хотел остаться и стать главным тренером. Но никто не тренирует только в одном месте»

Бывший капитан «Сенаторс» покинул тренерский штаб клуба и стал старшим ассистентом главного тренера в «Торонто».
«Я прекрасно понимаю эмоции болельщиков “Сенаторс”. В мечтах я бы, наверное, хотел остаться и стать главным тренером “Оттавы”.
Но никто не тренирует только в одном месте раз навсегда — независимо от своей популярности.
Когда у меня появилась эта возможность, я почувствовал, что это правильный выбор", — сказал Альфредссон.
В качестве игрока Даниэль провел 17 сезонов в «Оттаве» и установил рекорды клуба по голам (426), передачам (682) и очкам (1108).
В 2016 году он стал первым игроком из современной франшизы «Сенаторс», чей номер был выведен из обращения.