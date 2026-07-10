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Альфредссон об уходе в «Торонто»: «Понимаю эмоции болельщиков “Оттавы”. В мечтах я бы хотел остаться и стать главным тренером. Но никто не тренирует только в одном месте»

Даниэль Альфредссон высказался о своем уходе из «Оттавы».

Источник: Спортс‘’

Бывший капитан «Сенаторс» покинул тренерский штаб клуба и стал старшим ассистентом главного тренера в «Торонто».

«Я прекрасно понимаю эмоции болельщиков “Сенаторс”. В мечтах я бы, наверное, хотел остаться и стать главным тренером “Оттавы”.

Но никто не тренирует только в одном месте раз навсегда — независимо от своей популярности.

Когда у меня появилась эта возможность, я почувствовал, что это правильный выбор", — сказал Альфредссон.

В качестве игрока Даниэль провел 17 сезонов в «Оттаве» и установил рекорды клуба по голам (426), передачам (682) и очкам (1108).

В 2016 году он стал первым игроком из современной франшизы «Сенаторс», чей номер был выведен из обращения.