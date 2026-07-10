Беруби о переговорах с «Эдмонтоном»: «Были продуктивные беседы с руководством. Но процесс затянулся слишком надолго, и я вышел из него. Полезный опыт»

Новым главным тренером «Ойлерс» в итоге стал Майк Бэбкок.
"Все было хорошо. У меня состоялись продуктивные беседы со Стэном Боумэном и Джеффом Джексоном. Мы довольно долго обсуждали различные вопросы. Но в итоге процесс затянулся слишком надолго, и я вышел из него. Решение так или иначе предстояло принимать им.
Но для меня это был очень полезный опыт. Я никогда раньше не встречал этих парней. Знакомство с новыми людьми — это всегда полезно. Они могут узнать тебя получше.
Ведь кто знает — может, когда-нибудь доведется встретиться еще раз. Когда они будут руководить этой же командой или какой-нибудь другой", — сказал Беруби в программе Leafs Morning Take.