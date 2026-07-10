Мильштейн о словах Серавалли про попытку агента привлечь внимание команд НХЛ к Минтюкову: «Видимо, никто ничего не заметил, кроме какого-то инсайдера»

Инсайдер ранее заявил, что агент обзванивал другие команды НХЛ с целью привлечь их внимание к российскому защитнику и сделать ему оффер-шит.
Сообщалось, что как минимум одно контрактное предложение у игрока в статусе ограниченно свободного агента было, но он его не принял. В итоге «Дакс» и игрок подписали контракт на 5 лет с кэпхитом 7,2 миллиона долларов.
"Тайна раскрыта. Оказывается, моя основная работа — звонить генеральным менеджерам клубов и выпрашивать предложения для своего игрока.
А потом так хорошо это скрывать, что, видимо, никто ничего не заметил, кроме какого-то инсайдера. Ценю проделанную работу. Приближается сезон Пулитцеровской премии", — написал Мильштейн в соцсети.