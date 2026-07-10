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Мильштейн о словах Серавалли про попытку агента привлечь внимание команд НХЛ к Минтюкову: «Видимо, никто ничего не заметил, кроме какого-то инсайдера»

Агент защитника «Анахайма» Павла Минтюкова Дэн Мильштейн подверг критике Фрэнка Серавалли.

Инсайдер ранее заявил, что агент обзванивал другие команды НХЛ с целью привлечь их внимание к российскому защитнику и сделать ему оффер-шит.

Сообщалось, что как минимум одно контрактное предложение у игрока в статусе ограниченно свободного агента было, но он его не принял. В итоге «Дакс» и игрок подписали контракт на 5 лет с кэпхитом 7,2 миллиона долларов.

"Тайна раскрыта. Оказывается, моя основная работа — звонить генеральным менеджерам клубов и выпрашивать предложения для своего игрока.

А потом так хорошо это скрывать, что, видимо, никто ничего не заметил, кроме какого-то инсайдера. Ценю проделанную работу. Приближается сезон Пулитцеровской премии", — написал Мильштейн в соцсети.