Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Паньотта о новом контракте Готье с «Анахаймом»: «Говорили о 15 млн долларов в год после оффер-шита Карлссону. Не стоит удивляться, если сумма будет еще выше»

Инсайдер Дэвид Паньотта высказался о контрактной ситуации форварда «Анахайма» Каттера Готье.

Источник: Спортс‘’

22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. В сезоне-2025/26 американец набрал 69 (41+28) баллов в 76 играх регулярки. В его активе также 12 (4+8) очков в 12 матчах Кубка Стэнли.

Ранее «Дакс» сохранили за собой форварда Лео Карлссона, повторив предложение на 5 лет и 90 миллионов долларов, сделанное «Флайерс».

«В последние пару дней — после оффер-шита Карлссону — говорили, что зарплата Готье может составить 15 млн долларов в год. Некоторые считают, что не стоит удивляться, если сумма будет еще выше», — сказал Паньотта в программе The Sheet.

У «Анахайма» осталось 9 млн долларов в платежке после повторения оффер-шита «Филадельфии» Карлссону. Готье еще не подписан.