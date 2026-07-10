Паньотта о новом контракте Готье с «Анахаймом»: «Говорили о 15 млн долларов в год после оффер-шита Карлссону. Не стоит удивляться, если сумма будет еще выше»

22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. В сезоне-2025/26 американец набрал 69 (41+28) баллов в 76 играх регулярки. В его активе также 12 (4+8) очков в 12 матчах Кубка Стэнли.
Ранее «Дакс» сохранили за собой форварда Лео Карлссона, повторив предложение на 5 лет и 90 миллионов долларов, сделанное «Флайерс».
«В последние пару дней — после оффер-шита Карлссону — говорили, что зарплата Готье может составить 15 млн долларов в год. Некоторые считают, что не стоит удивляться, если сумма будет еще выше», — сказал Паньотта в программе The Sheet.
У «Анахайма» осталось 9 млн долларов в платежке после повторения оффер-шита «Филадельфии» Карлссону. Готье еще не подписан.