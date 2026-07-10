Вербик о контракте с Готье: «Цель “Анахайма” — подписать его. Мне придется поработать, чтобы мы уместились под потолок зарплат. У меня есть 2,5 месяца на это»

22-летний американец является ограниченно свободным агентом. В сезоне-2025/26 он набрал 69 (41+28) баллов в 76 играх регулярки. В его активе также 12 (4+8) очков в 12 матчах Кубка Стэнли.
Сообщалось, что его зарплата по новому контракту может составлять 15 миллионов долларов и выше. При этом в платежке клуба остается 9 млн.
Ранее «Дакс» сохранили за собой форварда Лео Карлссона, повторив предложение на 5 лет и 90 миллионов долларов, сделанное «Флайерс».
"Наша цель — подписать контракт с Каттером. Очевидно, что мне придется поработать, чтобы мы уместились [под потолок зарплат].
У меня есть два с половиной месяца на это. Мы будем заниматься этим процессом до конца межсезонья", — сказал Вербик.