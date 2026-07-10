Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Вербик о контракте с Готье: «Цель “Анахайма” — подписать его. Мне придется поработать, чтобы мы уместились под потолок зарплат. У меня есть 2,5 месяца на это»

Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик высказался о ситуации с контрактом форварда Каттера Готье.

22-летний американец является ограниченно свободным агентом. В сезоне-2025/26 он набрал 69 (41+28) баллов в 76 играх регулярки. В его активе также 12 (4+8) очков в 12 матчах Кубка Стэнли.

Сообщалось, что его зарплата по новому контракту может составлять 15 миллионов долларов и выше. При этом в платежке клуба остается 9 млн.

Ранее «Дакс» сохранили за собой форварда Лео Карлссона, повторив предложение на 5 лет и 90 миллионов долларов, сделанное «Флайерс».

"Наша цель — подписать контракт с Каттером. Очевидно, что мне придется поработать, чтобы мы уместились [под потолок зарплат].

У меня есть два с половиной месяца на это. Мы будем заниматься этим процессом до конца межсезонья", — сказал Вербик.