Вышла первая совместная лимитированная капсула «Матч года 2026. Все звезды хоккея» Х FINN FLARE. В презентации поучаствовали Овечкин, Панарин и Сергачев

В презентации приняли участие Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачев — организаторы «Матча года».
С 10 июля в сети магазинов FINN FLARE в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, а также на официальном сайте, будет представлена эта лимитированная капсула. Также с сегодняшнего дня открываются 7 поп-апов в магазинах этих городов.
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