Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Вышла первая совместная лимитированная капсула «Матч года 2026. Все звезды хоккея» Х FINN FLARE. В презентации поучаствовали Овечкин, Панарин и Сергачев

В коллекцию вошли пять моделей в эстетике современного casual: спокойная палитра с глубокими оттенками синего, символика звезд и графика большого хоккейного шоу.

В презентации приняли участие Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачев — организаторы «Матча года».

С 10 июля в сети магазинов FINN FLARE в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, а также на официальном сайте, будет представлена эта лимитированная капсула. Также с сегодняшнего дня открываются 7 поп-апов в магазинах этих городов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше