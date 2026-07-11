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«Сент-Луис» продлил Сундквиста на год, контракт двусторонний. У форварда 545 матчей в регулярках НХЛ и 181 очко

«Сент-Луис» объявил о продлении контракта с форвардом Оскаром Сундквистом.

32-летний швед заключил двустороннее соглашение на один сезон. Зарплата на уровне НХЛ — 850 тысяч долларов, в АХЛ — 300 тысяч. Гарантированный минимум за сезон — 350 тысяч.

В прошлом сезоне Сундквист провел 52 матча за «Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (5+12) очков при полезности «минус 18».

В целом в регулярках у него 545 игр и 181 (67+114) балл. В плей-офф — 44 матча и 13 (6+7) очков. В 2019 году он стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «блюзменами».

По прошлому контракту средняя годовая зарплата Оскара составляла 1,5 миллиона долларов.