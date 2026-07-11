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Контракт Демидова с «Монреалем» на 8 лет и 73,2 млн долларов — лучший в межсезонье НХЛ по версии Daily Faceoff

Портал Daily Faceoff составил топ-5 лучших контрактов, заключенных клубами НХЛ в текущее межсезонье.

Источник: Спортс‘’

В него вошли в том числе сделки с ограниченно свободными агентами и соглашения, подписанные до 1 июля.

Основной критерий — выгодная для клуба средняя зарплата игрока (кэпхит).

1. н Иван Демидов («Монреаль») — соглашение на 8 лет с кэпхитом 9,125 млн долларов.

«Будущее Демидова выглядит многообещающим, и “Канадиенс” поступили мудро, подписав контракт с ним сейчас — до того, как его рыночная стоимость выросла», — написал составитель рейтинга Скотт Максвелл.

2. з Брандт Кларк («Лос-Анджелес») — 5 лет и 7,4 млн долларов.

3. н Зак Бенсон («Баффало») — 7 лет и 7,5 млн долларов.

4. з Джордан Спенс («Оттава») — 4 года и 5 млн долларов.

5. н Ээту Луостаринен («Флорида») — 8 лет и 5 млн долларов.