Контракт Демидова с «Монреалем» на 8 лет и 73,2 млн долларов — лучший в межсезонье НХЛ по версии Daily Faceoff

В него вошли в том числе сделки с ограниченно свободными агентами и соглашения, подписанные до 1 июля.
Основной критерий — выгодная для клуба средняя зарплата игрока (кэпхит).
1. н Иван Демидов («Монреаль») — соглашение на 8 лет с кэпхитом 9,125 млн долларов.
«Будущее Демидова выглядит многообещающим, и “Канадиенс” поступили мудро, подписав контракт с ним сейчас — до того, как его рыночная стоимость выросла», — написал составитель рейтинга Скотт Максвелл.
2. з Брандт Кларк («Лос-Анджелес») — 5 лет и 7,4 млн долларов.
3. н Зак Бенсон («Баффало») — 7 лет и 7,5 млн долларов.
4. з Джордан Спенс («Оттава») — 4 года и 5 млн долларов.
5. н Ээту Луостаринен («Флорида») — 8 лет и 5 млн долларов.