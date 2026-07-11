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Генменеджер «Филадельфии» о том, что «Анахайм» повторил оффер-шит Карлссону: «Понимали, что это возможно. Наша цель не меняется — использовать каждый шанс для укрепления команды»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался о том, что клубу не удалось заполучить форварда «Анахайма» Лео Карлссона.

«Флайерс» сделали 21-летнему шведу оффер-шит (контрактное предложение ограниченно свободному агенту) на 5 лет и 90 миллионов долларов.

«Дакс» повторили предложение и оставили игрока за собой.

"Мы понимали, что такой исход возможен. Хотя результат не оправдал наших ожиданий, наша цель не меняется. Мы по-прежнему полны решимости использовать каждую возможность для укрепления нашей команды и ее развития.

Мы стремимся стать стабильным и постоянным претендентом на Кубок Стэнли, не жертвуя при этом нашим будущим", — заявил Бриэр.

Отметим, что если бы калифорнийцы не повторили предложение, то «Флайерс» пришлось бы отдать им 4 собственных драфт-пика первого раунда в качестве компенсации за переход Карлссона.

Паньотта о «Филадельфии» после неудачи с Лео Карлссоном: «Плана Б нет, насколько я понимаю. Они не будут пытаться переманить Бедарда или Фантилли».