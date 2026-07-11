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Кравчук о рынке НХЛ: «Очень мощный, закачиваются большие деньги. КХЛ теперь не так комфортно, как 10 лет назад — жесткая конкуренция даже с АХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о работе рынка свободных агентов НХЛ.

— В последние годы вы работали тренером в ЦСКА и «Спартаке», интересен ваш взгляд из Северной Америки на трансферы в этих клубах и в КХЛ в целом.

— В первую очередь скажу, что в НХЛ очень мощно работает рынок свободных агентов. Потолок зарплат практически каждый год повышается, экономика лиги в порядке, контракты стремительно растут, на рынок закачиваются большие деньги.

С этой точки зрения КХЛ, может быть, не так комфортно, как лет десять назад, когда с североамериканского рынка — прежде всего АХЛ — можно было делать интересные приобретения. Теперь же даже со стороны АХЛ — жесткая конкуренция, — сказал Кравчук.

Клубы НХЛ заключили контракты на 1,1 млрд долларов за 3 дня. Наибольший договор у Лео Карлссона — 90 млн за 5 лет.

Георгий Романов продлил контракт с «Сент-Луисом» на 2 года. Соглашение двустороннее, зарплата в АХЛ — 600 тысяч долларов.