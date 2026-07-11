Кравчук о рынке НХЛ: «Очень мощный, закачиваются большие деньги. КХЛ теперь не так комфортно, как 10 лет назад — жесткая конкуренция даже с АХЛ»

С этой точки зрения КХЛ, может быть, не так комфортно, как лет десять назад, когда с североамериканского рынка — прежде всего АХЛ — можно было делать интересные приобретения. Теперь же даже со стороны АХЛ — жесткая конкуренция, — сказал Кравчук.