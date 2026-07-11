«Сиэтл» продлил вратаря Эстмана и защитника Оттавайнена на год

Оба игрока заключили однолетние двусторонние соглашения с зарплатой на уровне НХЛ 850 тысяч долларов. Зарплата в АХЛ у Эстмана составит 125 тысяч долларов (гарантированный минимум за сезон — 150 тысяч), у Оттавайнена — 150 тысяч.