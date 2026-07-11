«Сиэтл» продлил вратаря Эстмана и защитника Оттавайнена на год

Оба игрока заключили однолетние двусторонние соглашения с зарплатой на уровне НХЛ 850 тысяч долларов. Зарплата в АХЛ у Эстмана составит 125 тысяч долларов (гарантированный минимум за сезон — 150 тысяч), у Оттавайнена — 150 тысяч.
25-летний швед провел 1 матч в НХЛ в прошлом сезоне (первый старт в лиге за карьеру). В АХЛ у него 36 игр в регулярном чемпионате за «Коачеллу» — 17 побед, 90,6% сэйвов и коэффициент надежности 2,81.
23-летний финн (99-й номер драфта-2021) не имеет опыта игры в НХЛ. В 53 матчах за фарм-клуб в прошлом сезоне он набрал 17 (3+14) очков при полезности «+11» и 71 минуте штрафа.