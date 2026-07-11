Фридман о новом контракте Селебрини: «В “Сан-Хосе” ему скажут: “Ты заслужил максимальную сумму на миллиард процентов. Но можем ли мы заключить сделку, не доходя до нее?”

Клуб может продлить соглашение с 20-летним канадцем с 1 июля текущего года. Фридман считает, что соглашение будет оформлено до 1 июля следующего года, когда нападающий может стать ограниченно свободным агентом и получить оффер-шит.
«Как пройдут его переговоры с “Сан-Хосе”? Они скажут: “Макклин, ты заслуживаешь максимальный контракт. На миллиард процентов.
Но есть ли какой-то способ заключить сделку, не доходя до максимальной суммы? Чтобы мы могли кое-что сделать для остальной команды", — предположил Фридман.
Согласно коллективному соглашению, максимально допустимая средняя годовая зарплата игрока составляет 20% от потолка зарплат.
Это 20,8 миллиона долларов в год при потолке зарплат 104 млн долларов в сезоне 2026/27 или 22,6 млн долларов в год при потолке зарплат 113 млн долларов в сезоне 2027/28.