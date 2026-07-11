Мэттью Ткачак об уходе Бобровского из «Флориды»: «Бобби был нашей опорой, я буду скучать. Без него мы бы не выиграли Кубки Стэнли. Он принес нам много побед, когда мы на них не наиграли&r

37-летний голкипер, отыгравший 7 сезонов за «Пантерс» и дважды выигравший Кубок Стэнли в составе команды, подписал контракт с «Лифс» на 3 года и 21 миллион долларов в статусе свободного агента.
"Бобби был нашей опорой. Победы в Кубке Стэнли изменили нашу жизнь навсегда. Без него мы бы не выиграли. Он был парнем, влияющим на результат. Тем игроком, на которого команда всегда могла положиться.
Он выручал нас много раз и принес нам много побед, когда мы не наиграли на них. Выдающийся, потрясающий партнер по команде.
Он всегда выкладывается на полную — в спортзале, на льду, везде. Я буду по нему скучать. Это невероятный парень. «Торонто» заполучил отличного игрока", — сказал Ткачак в подкасте Wingmen.