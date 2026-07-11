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Капитан «Нью-Джерси» Хишир помог полиции Берна спасти семью из 4 человек, терпевшую бедствие на реке. Их надувная лодка застряла возле плотины

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир принял участие в спасательной операции, которую провела полиция Берна.

Во время сплава по реке Ааре надувная лодка с семьей из 4 человек (из них двое детей) застряла возле плотины.

В итоге лодку удалось вытащить на берег, все находившиеся на борту люди были спасены.

Помощь полицейским оказали несколько находившихся поблизости людей, в числе которых оказался и хоккеист «Девилс».

«Мы все были очень рады, что в итоге никто не пострадал», — сообщил Хишир.

«Нью-Джерси» и Хишир продлили контракт на 5 лет и 11,7 млн долларов в год. У форварда 488 очков в 609 играх за клуб в регулярках НХЛ.