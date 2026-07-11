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Подколзин об «Эдмонтоне»: «Беда и счастье, что команда строится вокруг нескольких лидеров. Если у них повреждения, то начинаются проблемы. В сложной ситуации никто не взял на себя лидерство&ra

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин высказался о зависимости «Эдмонтона» от формы лидеров — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Источник: Спортс‘’

— Два выхода в финал тяжело даются физически. Это сказалось в серии с «Анахаймом»?

— «Анахайм» играет на азарте и молодости. Вылет в первом раунде можно по-разному рассматривать. Можно посыпать голову пеплом и плакать, а можно сделать выводы. Наши лидеры получат больше времени и хорошо восстановятся к новому сезону.

— Чувствовали усталость?

— Были травмы. Беда и счастье «Эдмонтона» в том, что команда строится вокруг нескольких лидеров. Когда они на пике, то мы летим, но если есть повреждения, то начинаются проблемы.

Мне не понравилось, что когда мы были в сложной ситуации, то не нашлось человека, который взял бы лидерство на себя. Я, например, этого не сделал. Другие игроки должны были сделать шаг вперед, чтобы вырасти, но этого не случилось.

Сейчас лето очень долгое, у нас есть время. Думаю, что лучше играть до июня, чем вылетать в первом раунде, — сказал Подколзин.