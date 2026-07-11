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Недвижимость олимпийского призера по хоккею Буре арестовали после развода

На недвижимость Павла Буре в Москве наложили арест в связи с разводом.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На недвижимость олимпийского призера по хоккею Павла Буре в Москве наложили арест в связи с бракоразводным процессом, сообщает Telegram-канал Shot.

55-летний Буре развелся с экс-супругой Алиной Хасановой в июне, после 17 лет брака. Бывшей паре предстоит раздел совместно нажитой недвижимости, оцениваемой в 0,5 миллиарда рублей. На помещение в бизнес-центре «Парк легенда», приобретенное в 2022 году, наложен арест.

Павел Буре и Алина Хасанова поженились в октябре 2009 года, у пары имеются две дочки и сын. Женщина подала на развод в начале 2026 года, по ее словам, бывший хоккеист долгое время не оказывал финансовой поддержки их детям.

Буре начинал карьеру в московском ЦСКА и дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал в Национальной хоккейной лиге, где играл за «Ванкувер Кэнакс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего Буре провел в НХЛ 702 матча, забросив 437 шайб. За скорость форвард получил прозвище «Русская ракета».

Со сборной России Буре выиграл серебро Олимпиады-1998 в Нагано и бронзу — в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, а также чемпионат мира в 1990 году. В 2012 году его включили в Зал славы НХЛ, а в 2015-м он стал первым россиянином, чей номер клуб НХЛ вывел из обращения.

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