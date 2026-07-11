Российская хоккеистка подписала контракт с канадским клубом из PWHL

Шохиной 29 лет, она была выбрана «Оттавой Чардж» на драфте PWHL 2025 года во втором раунде под общим 13-м номером. Россиянка провела 28 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/26, по ходу которого она перешла в «Ванкувер Голденайс», и набрала 5 (2+3) очков.