Щитов о бане Каменева за мельдоний: «КХЛ не нужно сотрудничать с РУСАДА. Оно только дисквалифицирует спортсменов, ничего хорошего»

Пусть у КХЛ будут свои антидопинговые проверки. В случае чего игроков можно штрафовать, но не дисквалифицировать, как это происходит в НХЛ. Мне не нравятся действия РУСАДА, оно отстраняет своих же спортсменов", — сказал Щитов.