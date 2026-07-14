Щитов о бане Каменева за мельдоний: «КХЛ не нужно сотрудничать с РУСАДА. Оно только дисквалифицирует спортсменов, ничего хорошего»

Российское антидопинговое агентство ранее дисквалифицировало форварда ЦСКА Владислава Каменева на два года за мельдоний.
"Я считаю, что КХЛ не нужно сотрудничать с РУСАДА. Оно не несет ничего хорошего, только дисквалифицирует спортсменов. Долго выносятся решения, их потом нужно долго оспаривать. Спортсмены теряют карьеру.
Пусть у КХЛ будут свои антидопинговые проверки. В случае чего игроков можно штрафовать, но не дисквалифицировать, как это происходит в НХЛ. Мне не нравятся действия РУСАДА, оно отстраняет своих же спортсменов", — сказал Щитов.
Глава РУСАДА: «Сегодня механизм борьбы с допингом в России является одним из лучших в мире. Мы создали прозрачную и справедливую систему».