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Умер работавший на двух матчах Суперсерии-1972 хоккейный арбитр

Немец Йозеф Компалла скончался в возрасте 90 лет.

Источник: iihf.com

Немецкий арбитр Йозеф Компалла, член Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF), скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте IIHF.

Отмечается, что причиной смерти стала непродолжительная, но тяжелая болезнь.

Компалла работал на трех Олимпийских играх (17 матчей с 1976 по 1984 год), девяти чемпионатах мира (1972−1986), шестой и восьмой играх Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Также он судил более 2 тыс. матчей в чемпионате Германии.

Компалла в 2003 году был введен в Зал славы IIHF, став первым арбитром, удостоенным этого.