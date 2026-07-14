Умер работавший на двух матчах Суперсерии-1972 хоккейный арбитр

Немецкий арбитр Йозеф Компалла, член Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF), скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте IIHF.
Отмечается, что причиной смерти стала непродолжительная, но тяжелая болезнь.
Компалла работал на трех Олимпийских играх (17 матчей с 1976 по 1984 год), девяти чемпионатах мира (1972−1986), шестой и восьмой играх Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Также он судил более 2 тыс. матчей в чемпионате Германии.
Компалла в 2003 году был введен в Зал славы IIHF, став первым арбитром, удостоенным этого.