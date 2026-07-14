Монсон о новом контракте Овечкина: «Александр — великий спортсмен. Было бы грустно больше не увидеть его на льду. Он усердно занимается, чтобы оставаться на высоком уровне»

Вы видели его режим тренировок? Он очень усердно занимается, чтобы оставаться на высоком уровне. Не могу выступить ни за, ни против решения Александра продолжить карьеру. Скажу лишь, что мне было бы грустно больше не увидеть его на льду. Потому что Овечкин — великий спортсмен, и я забочусь о нем как о выдающемся хоккеисте.