Монсон о новом контракте Овечкина: «Александр — великий спортсмен. Было бы грустно больше не увидеть его на льду. Он усердно занимается, чтобы оставаться на высоком уровне»

2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом на год.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Овечкин уже один из величайших снайперов за всю историю НХЛ. Сейчас он невероятно близок к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. И это решение о новом контракте должен был принять исключительно сам Александр.
У меня на этот счет есть свое мнение: мне не очень нравится, когда спортсмены, уже давно вышедшие из своего лучшего состояния, продолжают и продолжают соревноваться, им просто не может прийти на ум, что пора заканчивать. Но к Александру это не относится.
Вы видели его режим тренировок? Он очень усердно занимается, чтобы оставаться на высоком уровне. Не могу выступить ни за, ни против решения Александра продолжить карьеру. Скажу лишь, что мне было бы грустно больше не увидеть его на льду. Потому что Овечкин — великий спортсмен, и я забочусь о нем как о выдающемся хоккеисте.
Уверен, что, когда он уйдет на пенсию, его имя не будет запятнано или забыто, а я буду поддерживать Овечкина, что бы он ни делал", — заявил Монсон.