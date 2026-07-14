Овечкин о продолжении карьеры через год: «Будет зависеть от желания, здоровья. С каждый годом все тяжелее, тренироваться не очень нравится. После отпуска самое тяжелое время»

Ранее 40-летний форвард подписал новый контракт с «Вашингтоном» на один год.
— Готовы подписать новый контракт после этого сезона? Хотите забить 1000‑й гол в регулярных чемпионатах?
— Будем стараться. Все будет зависеть от моего желания, здоровья. Поживем — увидим. С каждый годом все тяжелее и тяжелее.
— Возраст чувствуется?
— Конечно. Тренироваться не очень нравится (улыбается). После отпуска самое тяжелое время для спортсмена. Нужно опять заставлять себя, — сказал Овечкин.
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