Александр Овечкин: «Жаль, что нас не допускают, мы не молодеем. Время летит, хочется играть на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это важно для страны»

"Жаль, что нас не допускают. Мы не молодеем тоже. Мы давно не были на Играх. Время летит, хочется играть на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это важно для страны.
Конечно, европейцы в НХЛ по школе отличаются от американцев. Все разные. Канадцы ведут более силовой хоккей. Русская школа особая, не стал бы нас отождествлять с теми же европейцами, чехами, например", — сказал Овечкин.
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