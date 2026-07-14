Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Александр Овечкин: «Жаль, что нас не допускают, мы не молодеем. Время летит, хочется играть на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это важно для страны»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выразил сожаление по поводу недопуска сборной России до международных турниров.

Источник: Спортс‘’

"Жаль, что нас не допускают. Мы не молодеем тоже. Мы давно не были на Играх. Время летит, хочется играть на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это важно для страны.

Конечно, европейцы в НХЛ по школе отличаются от американцев. Все разные. Канадцы ведут более силовой хоккей. Русская школа особая, не стал бы нас отождествлять с теми же европейцами, чехами, например", — сказал Овечкин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше