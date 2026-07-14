Александр Овечкин: «Хочется выиграть Кубок Стэнли еще раз, это желание перевешивает возможность побить еще один рекорд Гретцки. У “Вашингтона” боеспособный состав»

Россиянин уже брал трофей с «Вашингтоном» в 2018 году.
«Командный вид спорта зависит не от одного игрока, “Вашингтон” в 2018‑м был единым кулаком. Хочется выиграть трофей еще раз. Это желание перевешивает возможность побить еще один рекорд Гретцки.
Главное, чтобы был хороший коллектив. Я доволен командой как капитан, у нас боеспособный состав. Наша цель — титул. Не знаю, будет ли потом у меня еще один сезон", — сказал Овечкин.
40-летний Овечкин отстает на 10 шайб от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф — 1006 против 1016. Ранее он продлил договор с «Вашингтоном» на год.
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