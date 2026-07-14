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Федоров об Овечкине: «Решение продолжить карьеру далось ему не так легко, как все думают. Нужно готовиться к каждой игре интенсивно. Тренировки на льду уже не помогут — надо заниматься в зале»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров заявил, что продолжить карьеру в НХЛ далось Александру Овечкину непросто.

Ранее 40-летний форвард продлил контракт с «Вашингтоном» на год.

"Ожидаемое решение, но я понимаю Александра. Оно далось ему не так уж легко, как все думают. Хотя все очень рады и я в том числе, что он продолжит свою феноменальную карьеру еще на один сезон.

Думаю, он понимает свою физиологию, и ему нужно осознавать тот период в течение суток, когда организм может выдать на все 100%. Ему нужно готовиться к каждой игре и достаточно интенсивно. Тренировки на льду уже не помогут — надо обязательно готовиться в зале", — сказал Федоров.

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