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Александр Овечкин: «На Кубке мира у нас был бы приличный состав. Россия могла бы претендовать на высокие места, но зависит от того, кто бы был тренером»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о нынешнем уровне сборной России.

Источник: Спортс‘’

"При возвращении на международную арену нам на чемпионате мира не должно быть трудно. У нас приличный уровень. Догонять нам придется. По молодежи и юниорам трудно сказать.

Если бы Кубок мира состоялся с нашим участием, то у нас был бы там приличный состав. Мы бы могли претендовать на высокие места, но зависит от того, кто бы был тренером, менеджером. У нас все профессионалы, все знают наш уровень. Все работают на результат.

Всем болельщикам терпения. Мы сделаем все, чтобы вас радовать. Болейте, переживайте, передавайте нам вашу энергию", — сказал Овечкин.

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