Александр Овечкин: «На Кубке мира у нас был бы приличный состав. Россия могла бы претендовать на высокие места, но зависит от того, кто бы был тренером»

Если бы Кубок мира состоялся с нашим участием, то у нас был бы там приличный состав. Мы бы могли претендовать на высокие места, но зависит от того, кто бы был тренером, менеджером. У нас все профессионалы, все знают наш уровень. Все работают на результат.