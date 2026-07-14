Александр Овечкин: «На Кубке мира у нас был бы приличный состав. Россия могла бы претендовать на высокие места, но зависит от того, кто бы был тренером»

"При возвращении на международную арену нам на чемпионате мира не должно быть трудно. У нас приличный уровень. Догонять нам придется. По молодежи и юниорам трудно сказать.
Если бы Кубок мира состоялся с нашим участием, то у нас был бы там приличный состав. Мы бы могли претендовать на высокие места, но зависит от того, кто бы был тренером, менеджером. У нас все профессионалы, все знают наш уровень. Все работают на результат.
Всем болельщикам терпения. Мы сделаем все, чтобы вас радовать. Болейте, переживайте, передавайте нам вашу энергию", — сказал Овечкин.
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