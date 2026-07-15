Федоров о «Матче года»: «Драфт — хороший формат. Будет интересно, если в перерыве на лед выйдут талантливые дети до 12 лет и покажут свой хоккей»

Матч с участием российских игроков из НХЛ и представиелей КХЛ состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.
"В этом матче есть своя уникальность, и не спорю, это хорошая идея. Но мне кажется, будет интересно, если в перерыве на несколько минут на лед выйдут талантливые дети до 12 лет и покажут свой хоккей, сыграют в каждом перерыве по пять-семь минут.
Самих ребят трогать в этой ситуации нет смысла, так как они хотят сконцентрироваться на хорошей, плотной, комбинационной игре для зрителей.
Если отталкиваться от прошлогоднего матча, то формирование состава через драфт — это хороший формат. Особенно для молодых ребят — им поиграть с энхаэловцами — это большой задел, думаю, это будет им интересно, очень полезный опыт", — сказал Федоров.
Напомним, что в прошлом году «Матч года» завершился разгромной победой команды НХЛ над командой КХЛ — 15:3.