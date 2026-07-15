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Пашков о возвращении Рябкина в «Динамо»: «Молодые должны стать более наглыми, в составе есть вакансии. Ему дадут шансы — главное, чтобы шум не помешал»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об ожидаемом возвращении 19-летнего форварда Ивана Рябкина в «Динамо».

— Как восприняли новость о возвращении из-за океана молодого воспитанника Рябкина?

— Хорошо, что смотрим в сторону молодежи. И в идеале — смотреть на свою школу, просто так не отдавать воспитанников за океан.

Если говорить о Рябкине, вспоминается критика со стороны тренерского штаба Алексея Кудашова, замечания по физической форме. Можно сколько угодно спорить, кто там был прав или виноват, но за океаном, насколько я понимаю, у Рябкина тоже не все пошло гладко.

В отличие, кстати, от другого нашего форварда-юниора — Чернышова. Вот ему удалось себя проявить в НХЛ, выходить на лед в «Сан-Хосе» в связке с таким интересным мастером, как Селебрини.

В некотором смысле для меня это стало неожиданностью — как и для многих «динамовцев». Посмотрим, что в карьере Чернышева будет дальше.

— Ваш прогноз на развитие карьеры Рябкина в «Динамо».

— После всей этой истории ему будут давать шансы — все остальное зависит от самого игрока. Вокруг него уже много шума, главное, чтобы он не помешал.

Вообще молодые должны стать более наглыми — в игровом и психологическом планах. Состав у «Динамо» — не самый плотный, есть вакансии. Нужно доказывать, что молодые не слабее ветеранов и забирать свои места. Естественно, при тренерском доверии, — сказал Пашков.