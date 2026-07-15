Пашков о возвращении Рябкина в «Динамо»: «Молодые должны стать более наглыми, в составе есть вакансии. Ему дадут шансы — главное, чтобы шум не помешал»

Если говорить о Рябкине, вспоминается критика со стороны тренерского штаба Алексея Кудашова, замечания по физической форме. Можно сколько угодно спорить, кто там был прав или виноват, но за океаном, насколько я понимаю, у Рябкина тоже не все пошло гладко.