Каменский об Овечкине: «Он переживает за “Вашингтон”, победа в Кубке Стэнли — самое престижное достижение для города и клуба. А рекорд сам собой придет»

40-летний форвард — рекордсмен НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярках (929). С учетом плей-офф у него 1006 голов — в этом зачете больше лишь у Уэйна Гретцки (1016).
— Овечкин уже много лет капитан «Вашингтона», он переживает за команду. И победа в Кубке Стэнли — самое престижное достижение для команды, города и организации. А рекорд сам собой придет.
— То есть верите, что проблем с тем, чтобы побить рекорд в следующем сезоне, у Овечкина не возникнет?
— Александр профессионал, знает как готовиться, побеждать и бить рекорды. Этот игрок — легенда, который войдет в историю мирового хоккея. Мы его ничему научить не можем, Александр сам все знает, сам уже многое прошел.
Так что можем только пожелать еще раз победить в Кубке Стэнли и побить еще один рекорд Гретцки, — сказал Каменский.
Александр Овечкин: «Хочется выиграть Кубок Стэнли еще раз, это желание перевешивает возможность побить еще один рекорд Гретцки. У “Вашингтона” боеспособный состав».