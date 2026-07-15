Борис Михайлов: «Овечкин — великий хоккеист. Если у него есть желание выиграть Кубок Стэнли — я его поддерживаю. Когда он говорит, нужно прислушиваться к его мнению»

Россиянин уже брал трофей с «Вашингтоном» в 2018 году. 2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом на год.
Вчера Овечкин выразил желание выиграть Кубок Стэнли еще раз: «Я доволен командой как капитан, у нас боеспособный состав. Наша цель — титул. Не знаю, будет ли потом у меня еще один сезон».
"Он великий хоккеист. Когда он говорит, нужно внимательнее прислушиваться к его мнению, потому что он уже всему миру доказал, что он великий.
Если у него есть желание выиграть Кубок Стэнли — я его поддерживаю", — сказал Михайлов.
Александр Овечкин: «Хочется выиграть Кубок Стэнли еще раз, это желание перевешивает возможность побить еще один рекорд Гретцки. У “Вашингтона” боеспособный состав».