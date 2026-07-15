Овечкин, Сергачев и Яковлев провели тренировку для детей в «Лужниках»

Мероприятие состоялось на ледовой арене «Кристалл», в нем приняли участие дети от 5.
Вместе с Овечкиным в тренировке приняли участие защитник «Юты» Михаил Сергачев и игрок «Металлурга» Егор Яковлев.
Ранее сообщалось, что Овечкин планирует посетить финал чемпионата мира по футболу, который состоится 19 июля в США.
25 июля Александр примет участие в благотворительном мероприятии «Матч года» в Санкт-Петербурге.
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