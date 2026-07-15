Ротенберг войдет в штаб команды Сергачева на «Матче года». Овечкин будет в ее составе

Об этом говорится в телеграм-канале мероприятия.
Игра с участием российских игроков из НХЛ и представителей КХЛ состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.
Команда защитника «Юты» Михаила Сергачева сыграет с командой форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина.
Ранее стало известно, что бывший тренер ЦСКА Сергей Федоров стал генеральным менеджером команды Михаила Сергачева, которая сыграет с командой Артемия Панарина.
Овечкин, Сорокин, Проворов, Протас, Марченко, Ткачев — в команде Сергачева на «Матче года». Капризов, Бобровский, Шестеркин, Гавриков, Никишин, Мичков — в команде Панарина.