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Ротенберг войдет в штаб команды Сергачева на «Матче года». Овечкин будет в ее составе

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, ранее возглавлявший СКА, войдет в тренерский штаб команды Михаила Сергачева на «Матче года».

Источник: Спортс‘’

Об этом говорится в телеграм-канале мероприятия.

Игра с участием российских игроков из НХЛ и представителей КХЛ состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

Команда защитника «Юты» Михаила Сергачева сыграет с командой форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина.

Ранее стало известно, что бывший тренер ЦСКА Сергей Федоров стал генеральным менеджером команды Михаила Сергачева, которая сыграет с командой Артемия Панарина.

Овечкин, Сорокин, Проворов, Протас, Марченко, Ткачев — в команде Сергачева на «Матче года». Капризов, Бобровский, Шестеркин, Гавриков, Никишин, Мичков — в команде Панарина.