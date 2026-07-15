Яковлев о тренировке для детей с Овечкиным: «Любой мечтает выйти с ним на лед, не только ребенок. Ребята могут научиться мотивации у кумиров»

"На таких мероприятиях не только ребенок мечтает выйти на лед с Александром Овечкиным, но и любой другой человек.
Ребята могут научиться мотивации, это возможность побыть на льду со своими кумирами, сыграть с ними, что-то почерпнуть. Это классные воспоминания, эмоции", — сказал Яковлев.
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