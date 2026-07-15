Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Ротенберг о приглашении в штаб команды Сергачева на «Матч года»: «Честь для меня. С этими ребятами мы работали в КХЛ, на ЧМ, добивались побед, выигрывали Олимпиаду»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поблагодарил Александра Овечкина, Михаила Сергачева и Артемия Панарина за приглашение в тренерский штаб команды Сергачева на «Матч года».

Источник: Спортс‘’

«Очень рад вернуться в Санкт-Петербург и принять участие в “Матче года”. Здесь знакомые трибуны, особая хоккейная атмосфера, миллионы болельщиков и близкие по духу люди, с которыми связано очень многое. Давно не виделись — тем ценнее вновь оказаться дома и встретиться с петербургскими болельщиками!

Спасибо Александру Овечкину, Михаилу Сергачеву и Артемию Панарину за приглашение и возможность принять участие в этом масштабном событии. «Матч года» — не просто игра лучших хоккеистов России, но и большое доброе дело: средства от продажи билетов будут направлены в благотворительные фонды.

Для меня честь войти в тренерский штаб команды Михаила Сергачева, встретиться с ребятами, с которыми мы вместе прошли через многое: работали в клубе, выступали на чемпионатах мира, добивались больших побед и выигрывали Олимпиаду", — написал Ротенберг.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше