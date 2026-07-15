Ротенберг о приглашении в штаб команды Сергачева на «Матч года»: «Честь для меня. С этими ребятами мы работали в КХЛ, на ЧМ, добивались побед, выигрывали Олимпиаду»

«Очень рад вернуться в Санкт-Петербург и принять участие в “Матче года”. Здесь знакомые трибуны, особая хоккейная атмосфера, миллионы болельщиков и близкие по духу люди, с которыми связано очень многое. Давно не виделись — тем ценнее вновь оказаться дома и встретиться с петербургскими болельщиками!
Спасибо Александру Овечкину, Михаилу Сергачеву и Артемию Панарину за приглашение и возможность принять участие в этом масштабном событии. «Матч года» — не просто игра лучших хоккеистов России, но и большое доброе дело: средства от продажи билетов будут направлены в благотворительные фонды.
Для меня честь войти в тренерский штаб команды Михаила Сергачева, встретиться с ребятами, с которыми мы вместе прошли через многое: работали в клубе, выступали на чемпионатах мира, добивались больших побед и выигрывали Олимпиаду", — написал Ротенберг.