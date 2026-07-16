Кудашов об Овечкине-тренере: «Талантливый человек талантлив во всем — вдруг он станет величайшим. Но пускай сначала побьет все рекорды»

В качестве примера был приведен Сергей Федоров, ставший двукратным обладателем Кубка Гагарина во главе ЦСКА.
"Это просто великие люди. Мне кажется, куда бы они ни пошли, их всегда ждет успех.
Талантливый человек талантлив во всем. Говоря об Овечкине как о тренере, никто не может ничего загадывать, будет ли он им. Вдруг ему это понравится, и он станет величайшим тренером.
Всему свое время, пускай он сначала побьет все рекорды, закончит, а потом сам определится, что ему делать", — сказал Кудашов.
Александр Овечкин: «Хочется выиграть Кубок Стэнли еще раз, это желание перевешивает возможность побить еще один рекорд Гретцки. У “Вашингтона” боеспособный состав».