Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Кудашов об Овечкине-тренере: «Талантливый человек талантлив во всем — вдруг он станет величайшим. Но пускай сначала побьет все рекорды»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов поделился мнением о шансах Александра Овечкина стать тренером после окончания игровой карьеры.

В качестве примера был приведен Сергей Федоров, ставший двукратным обладателем Кубка Гагарина во главе ЦСКА.

"Это просто великие люди. Мне кажется, куда бы они ни пошли, их всегда ждет успех.

Талантливый человек талантлив во всем. Говоря об Овечкине как о тренере, никто не может ничего загадывать, будет ли он им. Вдруг ему это понравится, и он станет величайшим тренером.

Всему свое время, пускай он сначала побьет все рекорды, закончит, а потом сам определится, что ему делать", — сказал Кудашов.

Александр Овечкин: «Хочется выиграть Кубок Стэнли еще раз, это желание перевешивает возможность побить еще один рекорд Гретцки. У “Вашингтона” боеспособный состав».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше