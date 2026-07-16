Генменеджер «Филадельфии» об оффер-шите Карлссону: «Надеюсь, наши болельщики и игроки заметили, что мы настроены серьезно. Будем продолжать пытаться усилить команду»

Ранее «Флайерс» сделали шведу контрактное предложение на 5 лет и 90 миллионов долларов. «Дакс» повторили оффер-шит и оставили игрока у себя. Кэпхит Карлссона составит 18 млн долларов — он стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.
"Это заметили по всей лиге. Я надеюсь, что наши болельщики и игроки тоже заметили, что мы настроены серьезно.
Игроки сделали свою часть работы в прошлом сезоне. Мы стараемся сделать свою. Мы будем продолжать пытаться усилить команду, чтобы дать ей наилучшие шансы стать претендентом на победу на годы вперед", — сказал Бриэр.
Капитан «Филадельфии» Кутюрье об оффер-шите Карлссону: «Продуманный ход и умный шаг. К нам нужно относиться серьезно».
Генменеджер «Филадельфии» о том, что «Анахайм» повторил оффер-шит Карлссону: «Понимали, что это возможно. Наша цель не меняется — использовать каждый шанс для усиления команды».