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Генменеджер «Филадельфии» об оффер-шите Карлссону: «Надеюсь, наши болельщики и игроки заметили, что мы настроены серьезно. Будем продолжать пытаться усилить команду»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался о ситуации с оффер-шитом форварду «Анахайма» Лео Карлссону.

Источник: Спортс‘’

Ранее «Флайерс» сделали шведу контрактное предложение на 5 лет и 90 миллионов долларов. «Дакс» повторили оффер-шит и оставили игрока у себя. Кэпхит Карлссона составит 18 млн долларов — он стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

"Это заметили по всей лиге. Я надеюсь, что наши болельщики и игроки тоже заметили, что мы настроены серьезно.

Игроки сделали свою часть работы в прошлом сезоне. Мы стараемся сделать свою. Мы будем продолжать пытаться усилить команду, чтобы дать ей наилучшие шансы стать претендентом на победу на годы вперед", — сказал Бриэр.

Капитан «Филадельфии» Кутюрье об оффер-шите Карлссону: «Продуманный ход и умный шаг. К нам нужно относиться серьезно».

Генменеджер «Филадельфии» о том, что «Анахайм» повторил оффер-шит Карлссону: «Понимали, что это возможно. Наша цель не меняется — использовать каждый шанс для усиления команды».