Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Каменев о дисквалификации на 2 года: «Люблю хоккей, всю жизнь ему отдал, поэтому обязан вернуться. Сейчас тренируюсь с ребятами, которые играют, и ни в чем им не уступаю»

Нападающий Владислав Каменев верит, что сможет вернуться на высокий уровень после двухлетнего перерыва.

Источник: Спортс‘’

Игрок был дисквалифицирован за мельдоний в допинг-пробе. Срок отстранения отсчитывается с марта 2025 года. Последним клубом игрока был ЦСКА.

— Вы вообще верите, что после двухлетнего перерыва можно вернуться в КХЛ на высокий уровень? Вам уже будет 31.

— Да. Сейчас я тренируюсь с ребятами, которые играют, и ни в чем им не уступаю. По мышлению, по физике — все так же.

— Но все понимают, что тренировки — это одно.

— Понятно, игровая практика — другое. Но с тем образом жизни, который я веду, думаю, проблем не будет.

У меня нет проблем с режимом, которые могли бы помешать вернуться. С этим все в порядке. И я люблю этот вид спорта, всю жизнь ему отдал, поэтому обязан, можно сказать, вернуться, — сказал Каменев.