Каменев о дисквалификации на 2 года: «Люблю хоккей, всю жизнь ему отдал, поэтому обязан вернуться. Сейчас тренируюсь с ребятами, которые играют, и ни в чем им не уступаю»

Игрок был дисквалифицирован за мельдоний в допинг-пробе. Срок отстранения отсчитывается с марта 2025 года. Последним клубом игрока был ЦСКА.
— Вы вообще верите, что после двухлетнего перерыва можно вернуться в КХЛ на высокий уровень? Вам уже будет 31.
— Да. Сейчас я тренируюсь с ребятами, которые играют, и ни в чем им не уступаю. По мышлению, по физике — все так же.
— Но все понимают, что тренировки — это одно.
— Понятно, игровая практика — другое. Но с тем образом жизни, который я веду, думаю, проблем не будет.
У меня нет проблем с режимом, которые могли бы помешать вернуться. С этим все в порядке. И я люблю этот вид спорта, всю жизнь ему отдал, поэтому обязан, можно сказать, вернуться, — сказал Каменев.