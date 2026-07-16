Радэль Замалтдинов: «Какой смысл играть годами в АХЛ? В 28 лет спокойно можно в КХЛ развиваться, становиться топом в лиге. Это куда интереснее»

— У тебя явно североамериканский стиль игры. Никогда в эту сторону не думал?
— Думал, конечно, условно, даже если туда ехать, я должен быть как минимум задрафтован. А сейчас как уезжать? Считаю, что еще пока не созрел и не готов. Пока рано.
Но вот если созрею как игрок здесь и буду набирать два-три года подряд по 40−45 очков, тогда почему бы и не попробовать свои силы там, если еще возраст будет позволять?
— То есть если ехать, ехать с какими-то претензиями, а не годами сидеть в АХЛ?
— Конечно. Если есть шанс, можно поехать и отыграть сезон, а там получится или не получится — от этого уже отталкиваться. Если весь сезон в АХЛ будешь, окей, можно дать второй шанс себе и попробоваться в другой команде. Но если и там нет, какой смысл играть годами в АХЛ?
В 28 лет спокойно можно играть в КХЛ в России и тут развиваться, становиться топом в нашей лиге. Это куда интереснее. Когда забил «Адмиралу» за 13 секунд, Денисенко, помню, сказал: «Вот идеальный нападающий — вышел, бросил, врезался, ушел за 13 секунд — да ему в НХЛ надо. Лучший КПД». Буду стремиться играть так, — сказал Замалтдинов.