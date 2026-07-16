Радэль Замалтдинов: «Какой смысл играть годами в АХЛ? В 28 лет спокойно можно в КХЛ развиваться, становиться топом в лиге. Это куда интереснее»

— Конечно. Если есть шанс, можно поехать и отыграть сезон, а там получится или не получится — от этого уже отталкиваться. Если весь сезон в АХЛ будешь, окей, можно дать второй шанс себе и попробоваться в другой команде. Но если и там нет, какой смысл играть годами в АХЛ?