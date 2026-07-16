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Андрей Коваленко о сыне: «Николай будет максимально готовым к этому сезону ЦСКА. У команды большие амбиции, летняя селекция их только укрепила»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о селекционной работе ЦСКА.

Источник: Спортс‘’

— На следующей неделе со сбора в Северной Америке возвращается мой старший сын Николай. К этому сезону ЦСКА он будет максимально готовым, ведь и у игроков ЦСКА, и у команды в целом большие амбиции. Летняя селекция ЦСКА их только укрепила.

— Какие трансферы выделите?

— В прессе маловато пишут о форварде Хайруллине, между тем, это отличное усиление для ЦСКА — и в большинстве, и в других игровых ситуациях. Хайруллин находится в расцвете сил, у него отличный бросок, и ЦСКА сделал сильный ход, пригласив его в команду. Думаю, Игорь Никитин и Антон Курьянов найдут для него правильную роль в атаке — в том числе в большинстве.

В молодежной сборной мне очень нравился защитник Замула, он проводил на льду больше 20 минут, доминировал в стиле другого лидера обороны команды — Александра Романова. Но если Романов в НХЛ пошел по поступательной, то Замула чуть-чуть остановился. Его возвращение в ЦСКА — отличный ход и для игрока, и для команды.

Никитин вместе с тренером по защитникам Дмитрием Юшкевичем постараются перезагрузить его карьеру. Есть у ЦСКА и другие приобретения. Думаю, команда будет решать самые высокие задачи, — сказал Коваленко.