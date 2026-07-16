Андрей Коваленко о сыне: «Николай будет максимально готовым к этому сезону ЦСКА. У команды большие амбиции, летняя селекция их только укрепила»

— В прессе маловато пишут о форварде Хайруллине, между тем, это отличное усиление для ЦСКА — и в большинстве, и в других игровых ситуациях. Хайруллин находится в расцвете сил, у него отличный бросок, и ЦСКА сделал сильный ход, пригласив его в команду. Думаю, Игорь Никитин и Антон Курьянов найдут для него правильную роль в атаке — в том числе в большинстве.