Андрей Коваленко о сыне: «Николай будет максимально готовым к этому сезону ЦСКА. У команды большие амбиции, летняя селекция их только укрепила»

— На следующей неделе со сбора в Северной Америке возвращается мой старший сын Николай. К этому сезону ЦСКА он будет максимально готовым, ведь и у игроков ЦСКА, и у команды в целом большие амбиции. Летняя селекция ЦСКА их только укрепила.
— Какие трансферы выделите?
— В прессе маловато пишут о форварде Хайруллине, между тем, это отличное усиление для ЦСКА — и в большинстве, и в других игровых ситуациях. Хайруллин находится в расцвете сил, у него отличный бросок, и ЦСКА сделал сильный ход, пригласив его в команду. Думаю, Игорь Никитин и Антон Курьянов найдут для него правильную роль в атаке — в том числе в большинстве.
В молодежной сборной мне очень нравился защитник Замула, он проводил на льду больше 20 минут, доминировал в стиле другого лидера обороны команды — Александра Романова. Но если Романов в НХЛ пошел по поступательной, то Замула чуть-чуть остановился. Его возвращение в ЦСКА — отличный ход и для игрока, и для команды.
Никитин вместе с тренером по защитникам Дмитрием Юшкевичем постараются перезагрузить его карьеру. Есть у ЦСКА и другие приобретения. Думаю, команда будет решать самые высокие задачи, — сказал Коваленко.