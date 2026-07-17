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Меркулов о том, что стал рекордсменом «Провиденс» по очкам: «Я бы лучше сыграл 50 матчей в НХЛ. Играл в АХЛ 4 года. Обычно тех, кто показывает результат, поднимают, а я никуда не уходил»

Нападающий Георгий Меркулов высказался о своем выступлении в АХЛ.

Источник: Спортс‘’

Ранее Меркулов играл в системе «Бостона». Он провел 271 матч за «Провиденс» и установил рекорды клуба по очкам и передачам за карьеру — 240 (94+146) баллов.

По окончании сезона-2025/26 Меркулов стал неограниченно свободным агентом в НХЛ. В его активе 11 матчей в лиге за «Бостон».

— Вы вообще счастливы, что теперь вписаны в историю «Провиденс» золотыми буквами?

— Конечно, какие-то положительные эмоции от АХЛ есть — попал в какую-то историю. Но все равно я бы лучше сыграл 50 матчей в НХЛ, чем поставил рекорд в АХЛ.

— Мне казалось, что стать рекордсменом франшизы — это тоже очень серьезное достижение. Не всем удается.

— Да, но я и играл там долго — четыре года. Обычно людей, которые показывают результат, сразу поднимают или куда-то переводят. А я показывал результат, но никуда не уходил. Поэтому так, видимо, и получилось.

Хохлачев тоже долго выступал в этой команде и тоже установил рекорд [по передачам]. А я этот рекорд и побил, — сказал Меркулов.