Замалтдинов об «Ак Барсе»: «Хотелось бы стать местной звездой. На уровне Зарипова. Понятно, тяжело будет, но хотя бы стремиться к этому»

Хотелось бы здесь стать местной звездой, почему бы и нет? На уровне Даниса Зарипова. Понятно, тяжело будет, но хотя бы стремиться к этому. Как Галимов, как Сафонов, хоть они и из других городов, но здесь выросли. А я полностью местный, как и Яруллин. Так что в идеале хотелось бы всю карьеру здесь провести.