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Замалтдинов об «Ак Барсе»: «Хотелось бы стать местной звездой. На уровне Зарипова. Понятно, тяжело будет, но хотя бы стремиться к этому»

20-летний нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов отметил, что хотел бы стать звездой клуба.

Источник: Спортс‘’

— Если говорить о какой-то спортивной мечте — хочется стать легендой в «Ак Барсе», выиграть здесь кубок?

— Конечно, я местный, свой воспитанник, это мой родной город, тут родные болельщики. От многих слышу, даже Яруллин недавно рассказывал, что меня болельщики любят больше, чем, условно, других звезд. Реально чувствуется это отношение, после игры везде узнают, желают удачи на татарском, на русском — это очень приятно, хочется оправдать эти надежды.

Хотелось бы здесь стать местной звездой, почему бы и нет? На уровне Даниса Зарипова. Понятно, тяжело будет, но хотя бы стремиться к этому. Как Галимов, как Сафонов, хоть они и из других городов, но здесь выросли. А я полностью местный, как и Яруллин. Так что в идеале хотелось бы всю карьеру здесь провести.

Ярославль — молодцы, у них свои ребята, одни и те же люди третий финал подряд играют. У нас тут тоже топ-клуб, финалы через сезон-другой, смысла из Казани двигаться тоже нет. Дай бог, оставим костяк команды на следующий год и снова пошумим, — сказал Замалтдинов.