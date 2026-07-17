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Эдлер вернулся в «Ванкувер» — в отдел развития игроков. Он отыграл за клуб 15 сезонов, проведя 925 матчей в регулярках НХЛ

Бывший защитник «Ванкувера» Александр Эдлер вернулся в клуб.

40-летний швед, завершивший карьеру хоккеиста в 2023 году, будет работать в департаменте развития игроков «Кэнакс».

Эдлер выступал за команду с 2006 по 2021 год, отыграв 15 сезонов и 925 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (4-й показатель в истории клуба).

На его счету 409 (99+310) очков — 2-й результат в истории клуба среди защитников (по голам — 1-й).

«Ванкувер» объявил о назначении братьев Сединов сопрезидентами по хоккейным операциям: «У них есть страсть, знания и лидерские качества для создания победной культуры».