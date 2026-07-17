Андреянов — 2-й в рейтинге проспектов «Коламбуса» по версии Daily Faceoff. Джексон Смит — 1-й, Хемминг — 3-й, Сергей Иванов — 7-й

Возглавил список 19-летний канадский защитник Джексон Смит. В прошлом сезоне 14-й номер драфта НХЛ-2025 выступал за Penn State в NCAA — 35 матчей и 26 (11+15) очков при полезности «минус 2» и 40 минутах штрафа.
В топ-10 вошли два россиянина — вратари Петр Андреянов и Сергей Иванов.
Полный список выглядит следующим образом:
1. з Джексон Смит (19 лет, Penn State, NCAA);
2. в Петр Андреянов (19 лет, «Красная Армия», МХЛ);
3. н Оскар Хемминг (17 лет, Бостонский колледж, NCAA);
4. н Кэйден Линдстрем (20 лет, Michigan State, NCAA);
5. н Лука Дель Бель Беллез (22 года, «Кливленд», АХЛ);
6. н Лука Пинелли (21 год, «Кливленд», АХЛ);
7. в Сергей Иванов (22 года, СКА, КХЛ);
8. в Эван Гарднер (20 лет, «Кливленд», АХЛ);
9. н Жордан Дюме (22 года, «Кливленд», АХЛ);
10. з Чарли Элик (20 лет, «Кливленд», АХЛ).
Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше — 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ.