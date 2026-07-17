Давыдов о Тамбиеве в «Динамо»: «Совсем не к месту громкие интервью — Рябкина верну, Гусева подготовлю и так далее. Они не в традициях клуба. Главное — не выпендриваться»

— Наш новый тренер Тамбиев пригласил вернуться из Америки молодого форварда Рябкина, плюс рассказал, что ждет Никиту Гусева и будет его физически готовить.
— Ваши комментарии.
— Уже говорил, что в КХЛ возрастных мастеров уровня Гусева — раз-два и обчелся. Радулов, Шипачев, Кузнецов, когда в настроении и, пожалуй, все.
Нет никакого смысла пугать их физподготовкой. Не думаю, что на четвертом десятке того же Гусева можно кардинально изменить и сделать идеальным атлетом. Самое главное — никого не пугать, спокойно подписать контракт, найти ему правильную роль в интересах команды, поставить в профессиональные рамки, мотивировать. Это тонкая тренерская работа.
— Что скажете по Рябкину?
— А я его поддерживал и тогда, когда его поругивали за лишний вес. Послушайте, он же еще мальчишка! Из него можно лепить хоккеиста, а если есть лишние килограммы, то это вопрос и к тем людям, которые тренируют.
Главный тренер «Динамо» сказал, что стал инициатором возвращения Рябкина. Это хорошо. Но теперь надо вылепить из него игрока.
Вообще я жду от нового тренерского штаба качественной работы. У нас много хорошей молодежи, надо ей заниматься, ее поднимать.
— Верите в Тамбиева?
— Все покажет сезон. На мой взгляд, пока не совсем к месту громкие интервью — мол, этого верну, этого подготовлю и так далее в том же духе. Они не в традициях «Динамо» — и немного настораживают.
Сейчас самое главное — не выпендриваться, а спокойно подготовить команду к сезону. Как это делал Аркадий Иванович Чернышев, наша легенда, — сказал Давыдов.