Сент-Джеймс о ситуации вокруг Ларкина на фоне ухода Айзермана: «Отыграть все назад было бы непросто. В клубе недовольны Диланом — он запросил обмен, получив 31 млн за 3 года»

Она высказалась о возможном влиянии ухода Стива Айзермана с поста генерального менеджера на ситуацию вокруг капитана команды.
"Отыграть все назад было бы непросто. Ситуация продолжается уже 2 месяца. В клубе недовольны им.
Он запросил обмен после того, как получил значительную часть зарплаты по контракту — 31 миллион долларов за 3 года", — сообщила Сент-Джеймс.
29-летний форвард ранее запросил обмен в одну из четырех команд: «Флориду», «Вегас», «Миннесоту» или «Даллас». Он выступал за «Ред Уингс» 11 сезонов.
Его соглашение со средней годовой зарплатой 8,7 млн долларов рассчитано до конца сезона-2030/31. В нем есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.
При этом в первые три года действия контракта (2023/24 — 2025/26) реальная суммарная зарплата Ларкина составила 31 млн — 44,5% от общей суммы контракта.
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