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«Ходят слухи, что Макдэвид хочет перейти в “Филадельфию”. Экс-игрок НХЛ Федорак о будущем капитана “Эдмонтона”

Бывший игрок НХЛ, радиокомментатор матчей «Филадельфии» Тодд Федорак заявил, что клубу интересен капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

В 2028 году форвард может стать неограниченно свободным агентом. Летом у него вступил в силу 2-летний контракт с «Ойлерс» с кэпхитом 12,5 миллиона долларов. В нем есть пункт о запрете на перемещения.

Федорак рассказал, что «Флайерс» хотят заполучить звездного игрока. По его словам, имя Макдэвида упоминалось в обсуждениях внутри команды.

«Если он плохо начнет сезон, то начнет искать себе новую команду. Его агент будет подыскивать для него новые возможности. Ходят слухи, что Коннор хочет перейти в “Филадельфию”, — сообщил Федорак в эфире радиостанции 97.5 The Fanatic.

Ранее «Флайерс» попытались заполучить форварда «Анахайма» Лео Карлссона, сделав ему оффер-шит на 5 лет и 90 миллионов долларов. «Дакс» повторили предложение, сохранив игрока за собой.

«Не мог бы ты мне отсосать?» Радиокомментатор матчей «Филадельфии» — коллеге по репортажу. Сондерса за шутку отстранили от работы на две игры.