Джонстон о возможном обмене Хеллибака в «Каролину»: «Клуб не раз возвращался к этой идее. Но вариант, который устроил бы всех, сейчас не просматривается»

Ранее сообщалось, что клуб предлагал за 33-летнего американца защитника Александра Никишина и выбор в 1-м раунде драфта.
«Я знаю, что в “Каролине” не раз возвращались к этой идее. Но устраивающий всех вариант обмена сейчас не просматривается», — сообщил Джонстон.
Срок действующего контракта Хеллибака со средней годовой зарплатой в 8,5 млн долларов рассчитан до 2031 года.
Олимпийский чемпион в составе сборной США и трехкратный обладатель «Везина Трофи» выступает за «Джетс» с 2015 года — с начала карьеры в лиге.