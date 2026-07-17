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Джонстон о возможном обмене Хеллибака в «Каролину»: «Клуб не раз возвращался к этой идее. Но вариант, который устроил бы всех, сейчас не просматривается»

Инсайдер Крис Джонстон заявил, что «Каролина» продолжает интересоваться вратарем «Виннипега» Коннором Хеллибаком.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что клуб предлагал за 33-летнего американца защитника Александра Никишина и выбор в 1-м раунде драфта.

«Я знаю, что в “Каролине” не раз возвращались к этой идее. Но устраивающий всех вариант обмена сейчас не просматривается», — сообщил Джонстон.

Срок действующего контракта Хеллибака со средней годовой зарплатой в 8,5 млн долларов рассчитан до 2031 года.

Олимпийский чемпион в составе сборной США и трехкратный обладатель «Везина Трофи» выступает за «Джетс» с 2015 года — с начала карьеры в лиге.